Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Beinahe-Zusammenstoß

Meinerzhagen (ots)

Eine 17-jährige Motorradfahrerin konnte nach eigenen Angaben am Dienstag gerade noch einen Zusammenstoß mit einem Schüler vermeiden, der direkt vor ihr auf die Fahrbahn lief. Wie sie später der Polizei berichtete, befuhr sie gegen 14 Uhr vom Schülerparkplatz des Evangelischen Gymnasiums kommend den Nebenweg, der hinunter zur Eduard-Fittig-Straße führt. Ein etwa zehn- bis elfjähriger Junge habe sie angeschaut und sei dann unmittelbar vor ihr auf die Straße getreten. Die junge Frau bremste stark, wich aus und konnte noch gerade einen Sturz verhindern. Der Junge ging zurück und mit anderen Schülern weiter. Die Motorradfahrerin war so erschrocken, dass sie den Vorfall erst später der Polizei meldete. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

