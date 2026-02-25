PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Beinahe-Zusammenstoß

Meinerzhagen (ots)

Eine 17-jährige Motorradfahrerin konnte nach eigenen Angaben am Dienstag gerade noch einen Zusammenstoß mit einem Schüler vermeiden, der direkt vor ihr auf die Fahrbahn lief. Wie sie später der Polizei berichtete, befuhr sie gegen 14 Uhr vom Schülerparkplatz des Evangelischen Gymnasiums kommend den Nebenweg, der hinunter zur Eduard-Fittig-Straße führt. Ein etwa zehn- bis elfjähriger Junge habe sie angeschaut und sei dann unmittelbar vor ihr auf die Straße getreten. Die junge Frau bremste stark, wich aus und konnte noch gerade einen Sturz verhindern. Der Junge ging zurück und mit anderen Schülern weiter. Die Motorradfahrerin war so erschrocken, dass sie den Vorfall erst später der Polizei meldete. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 07:14

    POL-MK: Einbruchversuch ins ehemalige Krankenhaus

    Altena (ots) - Unbekannte haben am Montag versucht, in das ehemalige Krankenhaus an der Bornstraße einzubrechen. Auf Videoaufnahmen sind kurz nach 18 Uhr drei männliche Personen zu sehen, die durch Fenster in das Innere des Gebäudes schauen. Die Polizei dokumentierte Schäden. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:13

    POL-MK: Taschendiebe

    Halver (ots) - Eine 88-jährige Frau wurde am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, bemerkte sie gegen 12.45 Uhr an der Kasse, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse fehlte. Sie ließ sofort ihre Karte sperren und machte sich am Nachmittag auf den Weg zur Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in Discountern nach ihren meist ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 07:12

    POL-MK: Einbrüche - Phishing-Betrug

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagfrüh und Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus an der Lieselotte-Kahn-Straße ein. Hierfür hebelten sie eine Terrassentür auf. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest. Auch an der Knapper Straße waren Einbrecher aktiv. Hier hatten sie Büroräume zum Ziel, die sie durchwühlten und in die sie ebenfalls über eine aufgebrochene Tür gelangten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren