Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Phishing-Betrug

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagfrüh und Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus an der Lieselotte-Kahn-Straße ein. Hierfür hebelten sie eine Terrassentür auf. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest.

Auch an der Knapper Straße waren Einbrecher aktiv. Hier hatten sie Büroräume zum Ziel, die sie durchwühlten und in die sie ebenfalls über eine aufgebrochene Tür gelangten.

Die Polizei berät Mieter und Eigentümer kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02351/9099-5510 oder -5512. Hinweise zu den aktuellen Fällen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Ein 42-jähriger Lüdenscheider ist mutmaßlich auf einen Phishing-Betrug hereingefallen. Er war einem Link in einer E-Mail gefolgt, die ihm ein Geschenk versprach. Bevor er dieses Geschenk bekäme, sollte er jedoch seine Kreditkarten-Daten eingeben. Darauf wurden ihm mehrmals Beträge abgebucht. Der Geschädigte ließ seine Kreditkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die warnt immer wieder davor, Links zu folgen und Daten einzugeben. (cris)

