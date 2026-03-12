PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen"

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 24. Februar, sowie am Mittwoch, 11. März, hat die Polizei erneut Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt.

An den Kontrolltagen suchten Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes im Verlauf des Nachmittags und Abends Beschwerdestellen in der Mönchengladbacher und Rheydter Innenstadt auf. Bei Durchsuchungen von Personen auf mitgeführte Gegenstände stellten sie bei drei Personen Betäubungsmittel sicher. Die Einsatzkräfte trafen zudem zwei Personen an, gegen die Haftbefehle vorlagen, und vollstreckten diese. Mitarbeitende des Ordnungsamtes überprüften darüber hinaus ein Kiosk in der Rheydter Innenstadt.

Die Polizei wird die Schwerpunkteinsätze auch weiterhin in regelmäßigen Abständen durchführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen jederzeit unter der Nummer 02161-290 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei per E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:12

    POL-MG: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Giesenkirchen - Polizei sucht Zeugen

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 5. März, hat sich gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Andreasstraße in Giesenkirchen ereignet, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde. Die 17-Jährige E-Scooter-Fahrerin wollte vom Gehweg über die Andreasstraße fahren. Beim Anfahren bog nach Aussage der Frau plötzlich ein schwarzes Auto in die Straße ein. Die ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:23

    POL-MG: Hund bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 10. März, ist es im Kreuzungsbereich Ueddinger Straße / Willicher Damm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein angeleinter Hund verletzt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort. Nach Angaben der Hundehalterin überquerte sie gegen 5.50 Uhr mit zwei angeleinten Hunden bei Grünlicht die Fußgängerampel an der Kreuzung. Zeitgleich soll ein rotes Auto an der ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:20

    POL-MG: Motorrad entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagmorgen, 11. März, hat ein Mann wegen des Diebstahls seines Motorrads Anzeige bei der Polizei erstattet. Am Vorabend hatte er gegen 20 Uhr das Fahrzeug in einem Hinterhof an der Odenkirchener Straße verschlossen abgestellt. Am Morgen bemerkte der Anzeigenerstatter gegen 9 Uhr den Verlust. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Motorrad der Marke BMW, Modell G 650, mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren