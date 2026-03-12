Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen"

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 24. Februar, sowie am Mittwoch, 11. März, hat die Polizei erneut Schwerpunkteinsätze im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt.

An den Kontrolltagen suchten Einsatzkräfte der Polizei und des Ordnungsamtes im Verlauf des Nachmittags und Abends Beschwerdestellen in der Mönchengladbacher und Rheydter Innenstadt auf. Bei Durchsuchungen von Personen auf mitgeführte Gegenstände stellten sie bei drei Personen Betäubungsmittel sicher. Die Einsatzkräfte trafen zudem zwei Personen an, gegen die Haftbefehle vorlagen, und vollstreckten diese. Mitarbeitende des Ordnungsamtes überprüften darüber hinaus ein Kiosk in der Rheydter Innenstadt.

Die Polizei wird die Schwerpunkteinsätze auch weiterhin in regelmäßigen Abständen durchführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen jederzeit unter der Nummer 02161-290 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei per E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de entgegen.

