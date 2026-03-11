Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hund bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 10. März, ist es im Kreuzungsbereich Ueddinger Straße / Willicher Damm zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein angeleinter Hund verletzt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich vom Unfallort.

Nach Angaben der Hundehalterin überquerte sie gegen 8.45 Uhr mit zwei angeleinten Hunden bei Grünlicht die Fußgängerampel an der Kreuzung. Zeitgleich soll ein rotes Auto an der Kreuzung abgebogen sein. Dabei soll es zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und der Hundeleine gekommen sein. In der Folge wurde einer der Hunde in Richtung des Autos gerissen und dabei verletzt. Die Autofahrerin wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ap)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell