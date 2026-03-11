PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Verletztem und Flucht in der Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 9. März, ist es gegen 15.20 Uhr an der Lüpertzender Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer (56) und einem Pkw gekommen, der die Unfallörtlichkeit verließ, ehe die Polizei eintraf.

Nach Angaben des 59-Jährigen war er aus Richtung Stepgesstraße in Richtung Rathenaustraße unterwegs, wobei er den dortigen Fahrradschutzstreifen benutzte. Aus einer Seitenstraße sei dann ein Pkw gekommen, mit dem er zusammenstieß.

Durch den folgenden Sturz verletzte sich der Mann leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo man ihn ambulant behandelte.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Der Pkw - ein brauner Skoda - entfernte sich sodann vom Unfallort. Noch nicht vor Ort erfasste Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden, falls sie nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

