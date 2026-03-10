POL-MG: VW Multivan in Windberg entwendet
Mönchengladbach (ots)
Von der Haiderfeldstraße in Windberg haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag, 8. März auf Montag einen VW Multivan entwendet. Der Wagen war vor einem Wohnhaus in einer Einfahrt abgestellt. Der VW Multivan ist grau und hat das Kennzeichen HS-OK 810. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)
