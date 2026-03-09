PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugen für zwei Verkehrsunfälle gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 7. März, haben sich in den Innenstädten von Mönchengladbach und Rheydt zwei Verkehrsunfälle ereignet, für die die Polizei weitere Zeugen sucht.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Motorrad vom Bismarckplatz über die Oskar-Kühlen-Straße. Derzeit stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar: Aus der Stephansstraße kam ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter herausgefahren. Dadurch musste der 65-Jährige ausweichen und bremsen. Er stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht.

Der E-Scooter-Fahrer und sein Beifahrer flüchteten von der Unfallstelle. Der Fahrer soll circa 16 bis 17 alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe eine schmale Statur und kurze dunkelblonde Haare. Er soll mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelgrauen Hose bekleidet gewesen sein. Zu der zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Gegen 15 Uhr wurde an der Stresemannstraße ein 45-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Nach Zeugenaussagen trat der Mann aus einem Hauseingang auf den Gehweg. In diesem Moment sei ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer von rechts auf dem Gehweg in Richtung Waisenhausstraße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß. Der 13-Jährige soll dann zunächst von der Unfallörtlichkeit geflüchtet, von Zeugen aber aufgehalten worden sein.

Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die einen der beiden Verkehrsunfälle beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161-2910222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

