Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kollision zwischen E-Scooter Fahrer und Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, kam es gegen 19:55 Uhr an der Kreuzung L19/ Rostocker Straße im Stadtteil Odenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einer Fußgängerin, bei welchem die Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-jährige E-Scooter Fahrer die L19 aus Fahrtrichtung Hochneukirch kommend in Richtung der Rostocker Straße. Im Kreuzungsbereich befand sich ein Ehepaar, welches fußläufig in gleiche Richtung unterwegs war. Nach eigener Aussage übersah der E-Scooter Fahrer aufgrund von Dunkelheit beide Fußgänger und kollidierte mit der 75-jährigen Fußgängerin. Diese kam zu Fall und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn.

Die Unfallbeteiligte Fußgängerin wurde durch einen Rettungswagen behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallteam der Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (FB)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell