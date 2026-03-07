PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kollision zwischen E-Scooter Fahrer und Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, kam es gegen 19:55 Uhr an der Kreuzung L19/ Rostocker Straße im Stadtteil Odenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einer Fußgängerin, bei welchem die Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-jährige E-Scooter Fahrer die L19 aus Fahrtrichtung Hochneukirch kommend in Richtung der Rostocker Straße. Im Kreuzungsbereich befand sich ein Ehepaar, welches fußläufig in gleiche Richtung unterwegs war. Nach eigener Aussage übersah der E-Scooter Fahrer aufgrund von Dunkelheit beide Fußgänger und kollidierte mit der 75-jährigen Fußgängerin. Diese kam zu Fall und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn.

Die Unfallbeteiligte Fußgängerin wurde durch einen Rettungswagen behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallteam der Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (FB)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 12:56

    POL-MG: Renault Megane entwendet - Polizei sucht Zeugen

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochmorgen, 4. März, zeigte ein Mann den Diebstahl seines Autos bei der Polizei an. Er stellte das Auto am Vorabend gegen 23.30 Uhr an der Böningstraße verschlossen ab. Als er am Morgen gegen 9.30 Uhr zu seinem Auto ging, bemerkte er dessen Verlust. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Renault Megane mit dem Kennzeichen MG-AE3012. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 11:43

    POL-MG: Einladung zum Pressegespräch - Verkehrsunfallbilanz 2025 in Mönchengladbach

    Mönchengladbach (ots) - Mit Blick auf die örtliche Verkehrsunfallbilanz im vergangenen Jahr lädt die Polizei Mönchengladbach interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter für Mittwoch, 11. März, 11 Uhr zu einem Pressegespräch ein. Offiziell vorgestellt wird bei diesem Termin die Verkehrsunfallbilanz ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 01:27

    POL-MG: Brennende PKWs im Stadtgebiet

    Mönchengladbach (ots) - Im Stadtgebiet Mönchengladbach kam es im Verlauf des Mittwochabends, 04.03.2026, zu drei aufeinander folgenden Bränden an PKWs. Dabei wurden im Stadtteil Venn, Rheindahlen-Land und Hehn mehrere Fahrzeuge im Zeitraum von 22 bis 23 Uhr zum Teil schwer beschädigt. Bei dem Brand in Venn konnte ein Zeuge eine tatverdächtige Person verfolgen. Diese konnte in ein nahgelegenes Feld flüchten. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren