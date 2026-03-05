Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brennende PKWs im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtgebiet Mönchengladbach kam es im Verlauf des Mittwochabends, 04.03.2026, zu drei aufeinander folgenden Bränden an PKWs.

Dabei wurden im Stadtteil Venn, Rheindahlen-Land und Hehn mehrere Fahrzeuge im Zeitraum von 22 bis 23 Uhr zum Teil schwer beschädigt. Bei dem Brand in Venn konnte ein Zeuge eine tatverdächtige Person verfolgen. Diese konnte in ein nahgelegenes Feld flüchten.

Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum machen können. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Mönchengladbach unter 02161 290. ts

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell