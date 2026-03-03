PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 39-Jähriger nach Verkehrskontrolle gestellt

Mönchengladbach (ots)

Ein Streifenwagenteam bemerkte am Montag, 2. März, im Stadtgebiet ein Auto, dessen Fahrzeugführer ihnen bereits bekannt war, weil der 39-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Überprüfung der am Wagen angebrachten Kennzeichen ergab zudem, dass diese zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Die Polizisten hielten den Mann schließlich am Parkplatz des Schloss Rheydt an und stiegen aus, um ihn zu kontrollieren. Als sich die Polizeibeamten dem Wagen näherten und den Fahrer aufforderten, seine Hände auf das Lenkrad zu legen, steckte dieser den Fahrzeugschlüssel in das Zündschloss und versuchte offensichtlich wegzufahren. Dies konnten die Polizisten zunächst verhindern. Allerdings leistete der Mann Widerstand beim Versuch ihn aus dem Fahrzeug zu holen. Die Polizisten legten dem 39-Jährigen Handfesseln an. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach entschied diese einen gegen den 39-Jährigen vorliegenden Haftbefehl zu vollstrecken. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

