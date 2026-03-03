PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubdelikt - Polizei stellt drei Tatverdächtige

Mönchengladbach (ots)

Am 3. März kam es gegen 2.25 Uhr zu einem Raubdelikt am Sittardplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen führten drei Männer einen 36-Jährigen in einen schlecht beleuchteten Bereich des Platzes, wo sie ihn gemeinschaftlich schlugen, traten und beraubten.

Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten die drei Tatverdächtigen angetroffen werden. Bei einem der Männer wurden Teile der mutmaßlichen Tatbeute aufgefunden und sichergestellt.

Ein Rettungswagenteam brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Täter wurden zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

