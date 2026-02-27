Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht an der Hindenburgstraße - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 27. Februar, ist es gegen 11 Uhr auf der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als eine Fußgängerin die Straße in Richtung Vituscenter überquerte, näherte sich ein E-Scooter-Fahrer. Sie blieb auf der Straße stehen, damit dieser an ihr vorbeifahren konnte. Plötzlich scherte der E-Scooter-Fahrer zur Seite aus und es kam zur Kollision mit der Fußgängerin. Daraufhin stürzte die Frau und wurde leicht verletzt. Der E-Scooter-Fahrer hielt nach Angaben der Fußgängerin kurz an, fuhr jedoch nach einem kurzen Gespräch mit der Fußgängerin in Richtung Europaplatz weiter. Es soll sich bei dem E-Scooter-Fahrer um einen Mann mit kurzen krausen Haaren und dunklem Teint handeln. Er trug ein rotes Sweatshirt sowie eine dunkle Hose. Der E-Scooter ist nach Angaben der verletzten Fußgängerin mintgrün. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (at)

