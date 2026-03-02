Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb entwendet Kosmetikprodukte und geht in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 26. Februar, kam es gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Hindenburgstraße zu einem Ladendiebstahl. Der Ladendetektiv konnte den 30-jährigen Tatverdächtigen beobachten, als er eine schwarze Kosmetiktasche und diverse Kosmetika aus dem Regal nahm. Der Mann verstaute die Beute in seinem Rucksack und lief an der Kasse vorbei, doch der Ladendetektiv konnte den Tatverdächtigen stellen und die Polizei alarmieren.

Die eintreffenden Beamten fanden bei dem 30-Jährigen über 50 Kosmetikartikel. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon mehrfach aufgrund ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem konnte er keinen festen Wohnsitz vorweisen. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest.

Am nächsten Tag führten Ermittler der Kriminalpolizei den 30-Jährigen im Rahmen des beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. (at)

