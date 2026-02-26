Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Raubdelikt in Mülfort

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar, kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Raubdelikt an der Giesenkirchener Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein schwarzer Audi neben einer Frau, die sich fußläufig auf der Giesenkirchener Straße/ Römerbrunnen befand.

Aus dem Auto stiegen eine bislang unbekannte Frau sowie ein bislang unbekannter Mann aus. Die beiden Personen sprachen die Geschädigte zunächst an und fragten nach dem Weg zu einem nahegelegenen Krankenhaus. Im weiteren Verlauf riss die weibliche Tatverdächtige der Geschädigten eine Goldkette vom Hals. Zudem versuchte sie, die Ohrringe der Frau zu entwenden. Anschließend warf sie der Geschädigten eine andere Kette, von offensichtlich geringerem Wert, vor die Füße.

Danach stiegen beide Personen wieder in das Auto ein. Der Mann nahm auf dem Fahrersitz Platz, die Frau stieg hinten rechts ein. Der schwarze Audi entfernte sich anschließend in Richtung der örtlichen Realschule. Zur Personenbeschreibung ist bislang bekannt, dass der Mann zwischen 40 und 50 Jahre alt ist und schwarz gekleidet war. Die Frau ist ebenfalls etwa 50 Jahre alt, hat dunkelblonde Haare und war mit einem beige-braunen Rock, einer schwarzen Wolljacke und einem beige-braunen Pullover gekleidet.

Die Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und Beweise gesichert. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (ap)

