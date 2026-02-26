Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach illegalem Autorennen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, gegen 22.50 Uhr stellten Polizeibeamte im Rahmen der Streife zwei Pkw fest, die mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Gartenstraße in Fahrtrichtung Rheydt befuhren. Beide Fahrzeugführer beschleunigten ihre Pkw wiederholt stark und überholten andere Verkehrsteilnehmer. Einer der Fahrzeugführer nutzte zeitweise die Gegenfahrbahn.

Einer der Pkw wurde durch die Polizeibeamten angehalten. Gegen den 21-jährigen Fahrer ist ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet worden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Das andere Fahrzeug, vermutlich ein schwarzer Volkswagen Arteon, setzte seine Fahrt in Richtung Limitenstraße fort. Der Fahrzeugführer ist bislang nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden. (at)

