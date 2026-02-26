Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Realschulstraße: Polizei sucht weitere Zeugen und Beteiligte

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagmorgen, 24. Februar, ist es auf der Realschulstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Jugendlicher vermutlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen sowie den besagten Jugendlichen.

Gegen 9.20 Uhr meldete eine Zeugin ihre Beobachtungen bei der Polizei. Laut ihren Aussagen habe ein Schüler die Realschulstraße überqueren wollen, als er von einem aus der Realschulstraße in Richtung Giesenkirchener Straße kommenden Fahrer eines grauen Audi A3 angefahren worden sei. Das Auto soll den Schüler so getroffen haben, dass dieser mit dem Unterkörper unter das Fahrzeug geriet. Der Schüler stand eigenständig auf und soll wild gestikuliert und lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben. Der Fahrer sei nicht ausgestiegen und habe nach kurzem Halt seine Fahrt nach rechts abbiegend in die Giesenkirchener Straße fortgesetzt. Der Jugendliche soll dann ebenfalls umgedreht und die Giesenkirchener Straße in aufsteigende Richtung gegangen sein. Die Zeugin beschreibt den Ju-gendlichen wie folgt: Zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, zwischen 70 und 75 Kilogramm schwer, braunes, etwa schulterlanges Haar mit Pony. Er trug eine beige Hose, die nach dem Zusammenstoß sehr stark verschmutzt gewesen sein soll.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer und/ oder den Schüler geben können. Der Schüler selbst möge sich ebenfalls bei der Polizei unter 02161-290 melden. (cr)

