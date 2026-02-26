PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Realschulstraße: Polizei sucht weitere Zeugen und Beteiligte

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagmorgen, 24. Februar, ist es auf der Realschulstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Jugendlicher vermutlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen sowie den besagten Jugendlichen.

Gegen 9.20 Uhr meldete eine Zeugin ihre Beobachtungen bei der Polizei. Laut ihren Aussagen habe ein Schüler die Realschulstraße überqueren wollen, als er von einem aus der Realschulstraße in Richtung Giesenkirchener Straße kommenden Fahrer eines grauen Audi A3 angefahren worden sei. Das Auto soll den Schüler so getroffen haben, dass dieser mit dem Unterkörper unter das Fahrzeug geriet. Der Schüler stand eigenständig auf und soll wild gestikuliert und lautstark auf sich aufmerksam gemacht haben. Der Fahrer sei nicht ausgestiegen und habe nach kurzem Halt seine Fahrt nach rechts abbiegend in die Giesenkirchener Straße fortgesetzt. Der Jugendliche soll dann ebenfalls umgedreht und die Giesenkirchener Straße in aufsteigende Richtung gegangen sein. Die Zeugin beschreibt den Ju-gendlichen wie folgt: Zwischen 14 und 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, zwischen 70 und 75 Kilogramm schwer, braunes, etwa schulterlanges Haar mit Pony. Er trug eine beige Hose, die nach dem Zusammenstoß sehr stark verschmutzt gewesen sein soll.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer und/ oder den Schüler geben können. Der Schüler selbst möge sich ebenfalls bei der Polizei unter 02161-290 melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:56

    POL-MG: Fahrerflucht nach Sturz eines E-Scooter-Fahrers - Polizei sucht Zeugen

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 24. Februar ist es gegen 13.50 Uhr auf der Burgfreiheit zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 15-Jähriger leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen. Nach Angaben des 15-Jährigen war er nach Schulende mit drei weiteren Jugendlichen auf E-Scootern auf der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:53

    POL-MG: Transporter entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 23. Februar auf Dienstag, 24. Februar einen Mercedes Sprinter in Neuwerk entwendet. Nach Angaben des Halters hatte er sein Fahrzeug zuletzt am Montagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Klumpenstraße/ Ehlerstraße abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr habe er dann den Diebstahl festgestellt. Der Mercedes Sprinter hat das Kennzeichen MG-H 187. Zeugen, ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 03:47

    POL-MG: PKW kollidiert mit Ampelanlage - 22-jähriger Fahrer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am gestrigen Tag ist es auf der Odenkirchener Straße im Kreuzungsbereich Odenkirchener Straße / Unterheydener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein PKW mit einer Ampel kollidierte. Hierbei wurde der 22-jährige Mönchengladbacher schwer verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer mit seinem Fahrzeug die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren