Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubdelikt in der Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 28. Februar, kam es gegen 4.15 Uhr zu einem Raub am Sonnenhausplatz.

Nach Angaben eines 19-jährigen Geschädigten sei dieser von fünf oder sechs männlichen Personen nach Bargeld gefragt worden. Um zu demonstrieren, dass er keines dabeihatte, habe er sein Portemonnaie herausgeholt. Einer der Männer habe ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen und das Portemonnaie an sich gebracht. Die Personengruppe entfernte sich.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 19-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten im Nahbereich nach den Tatverdächtigen. Es konnten vereinzelt Personen angetroffen werden, deren Tatbeteiligung derzeit jedoch unklar ist. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Nach Angaben einer Passantin soll es sich bei dem Haupttäter um einen jungen Mann handeln, der schätzungsweise 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß ist. Er hat schwarze lockige Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke. (et)

