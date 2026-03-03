Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht auf der Viersener Straße- Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 1. März, kam es zwischen 10.30 und 11 Uhr auf der Viersener Straße/ Schürenweg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg in Richtung Krankenhaus Bethesda. Auf Höhe der Kreuzung Viersener Straße / Schürenweg beabsichtigte sie, die Kreuzung bei Grünlicht zu überqueren.

Als sich die 17-Jährige bereits mittig des Kreuzungsbereiches befand, näherte sich aus der Marienburgerstraße ein schwarzer Kombi und erfasste das Fahrrad am hinteren Reifen. Infolge der Kollision stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Schürenweg fort.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen schwarzen Kombifahrer geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161- 290 zu melden. (ap)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell