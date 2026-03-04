PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Odenkirchen | Junger Radfahrer flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Auf der Straße Zur Burgmühle kam es am Dienstag, 3. März, gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein beteiligter junger Radfahrer flüchtete, offensichtlich leicht verletzt, vom Unfallort. Die Polizei sucht den Jungen und weitere Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Auto auf der Straße Zur Burgmühle in Richtung Ruhrfelder Straße. Im Bereich des Fußgängerüberweges habe sie einen Knall wahrgenommen. Als sie ausstieg stellte sie fest, dass ein junger Radfahrer das Heck ihres Wagens touchiert hatte. Der Radfahrer sei jedoch sofort vom Unfallort geflüchtet. Zeugen berichteten, dass der Junge sich bei dem Sturz eine Schürfwunde an der Stirn zugezogen habe.

Der Junge sei circa 10 Jahre alt und 1.50 Meter groß. Zum fraglichen Zeitpunkt habe er eine helle Jeans, ein weißes T-Shirt und einen blauen Rucksack getragen. Er sei mit einem Mountainbike unterwegs gewesen.

Die Polizei sucht den Jungen sowie weitere Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

