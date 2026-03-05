PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MG: Renault Megane entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochmorgen, 4. März, zeigte ein Mann den Diebstahl seines Autos bei der Polizei an. Er stellte das Auto am Vorabend gegen 23.30 Uhr an der Böningstraße verschlossen ab. Als er am Morgen gegen 9.30 Uhr zu seinem Auto ging, bemerkte er dessen Verlust.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Renault Megane mit dem Kennzeichen MG-AE3012.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

