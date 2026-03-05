Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einladung zum Pressegespräch - Verkehrsunfallbilanz 2025 in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Mit Blick auf die örtliche Verkehrsunfallbilanz im vergangenen Jahr lädt die Polizei Mönchengladbach interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter für Mittwoch, 11. März, 11 Uhr zu einem Pressegespräch ein.

Offiziell vorgestellt wird bei diesem Termin die Verkehrsunfallbilanz 2025 des Polizeipräsidiums Mönchengladbach. Gesprächspartner sind als stellvertretender Behördenleiter, Kriminaldirektor Guido Henn und die stellvertretende Leiterin der Direktion Verkehr, Erste Polizeihauptkommissarin Melanie Brandtner.

Das Pressegespräch findet im Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach, im Presseraum der Dienststelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit statt.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bis Montag, 9. März, 13 Uhr, bei der Pressestelle der Polizei Mönchengladbach entweder per E-Mail an pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de oder unter der Presse-Hotline-Rufnummer 02161-2910222.

Die Teilnehmer mögen sich dann bitte unmittelbar vor dem Pressegespräch beim Empfang im Eingangsbereich des Polizeipräsidiums melden. Sie werden dort abgeholt. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell