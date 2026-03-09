PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Körperverletzung auf Skaterplatz - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 7. März, gegen 14 Uhr kam es zu einer Körperverletzung auf dem Skaterplatz an der Carl-Diem-Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein 30-jähriger Mann im Rahmen eines Streits von einem bislang unbekannten Täter körperlich angegriffen und verletzt. Der Täter sei nach dem Vorfall geflüchtet.

Zeugenaussagen zufolge soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll etwa 180 cm groß sein und ein blaues Oberteil, eine dunkle Hose sowie eine Kappe getragen haben. Auffällig seien außerdem seine Bartstoppeln und der Ziegenbart gewesen.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

