Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße- Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 10. März, ist es gegen 5 Uhr auf der Kaldenkirchener Straße/ Bergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann ist laut Zeugenaussagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort in einem Bauzaun und einem Verkehrsschild auf der Eisenbahnbrücke verunfallt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde die Kaldenkirchener Straße in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Noch nicht erfasste Zeugen des Unfalls bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (ap)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell