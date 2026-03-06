PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Geldanlage

Übach-Palenberg (ots)

Über eine Website wurde ein Mann aus Übach-Palenberg auf eine Geldanlage-Möglichkeit aufmerksam, die einen hohen Gewinn versprach. Daraufhin legte er Geld an, in dem Glauben, dass dieses sich vervielfältigen würde. Einige Zeit später erhielt er den Anruf einer unbekannten Person, die ihn aufforderte, Steuern und Gebühren zu bezahlen, damit er das vervielfältigte Geld ausgezahlt bekommen könne. Daraufhin überwies er Geld und gewährte dabei, ohne es zu merken, Zugriff auf seinen Laptop. Es wurde ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht. Daraufhin erkannte der Mann, dass es sich um einen Betrug handelte und erstattete Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Betrug bei Auto-Kauf

    Geilenkirchen (ots) - Ein Geilenkirchener inserierte seinen Pkw auf einer Online Verkaufsplattform. Daraufhin meldete sich ein potentieller Käufer und gab an, das Fahrzeug ungesehen kaufen zu wollen. Als Grund für die fehlende Besichtigung wurde eine körperliche Einschränkung angegeben. Der Unbekannte behauptete, den Kaufpreis sowie Transportkosten per Überweisung gesendet zu haben und schickte dazu per Mail Dokumente, die den Anschein erweckten, dass das Geld bei der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Wegberg-Tüschenbroich (ots) - Auf der Landstraße 364, an der Einmündung zur Straße In Tüschenbroich, ereignete sich am Donnerstag, 5. März, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Wegberg befuhr die L 364 und beabsichtigte ein vorausfahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug zu überholen. Beim Überholvorgang kollidierte sie frontal mit dem Pkw einer 36-jährigen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Unfall mit E-Scooter

    Erkelenz (ots) - Eine 38-jährige Erkelenzerin fuhr am Freitag, 27. Februar, gegen 16.50 Uhr, mit ihrem Pkw auf das Schulgelände des Cusanus Gymnasiums. Als sie auf den Schulhof fuhr, fuhr ein Junge auf einem schwarzen E-Scooter in die Fahrerseite ihres Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte er auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Er gab an, unverletzt zu sein und entfernte sich daraufhin. Die Erkelenzerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren