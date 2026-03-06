Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Geldanlage

Übach-Palenberg (ots)

Über eine Website wurde ein Mann aus Übach-Palenberg auf eine Geldanlage-Möglichkeit aufmerksam, die einen hohen Gewinn versprach. Daraufhin legte er Geld an, in dem Glauben, dass dieses sich vervielfältigen würde. Einige Zeit später erhielt er den Anruf einer unbekannten Person, die ihn aufforderte, Steuern und Gebühren zu bezahlen, damit er das vervielfältigte Geld ausgezahlt bekommen könne. Daraufhin überwies er Geld und gewährte dabei, ohne es zu merken, Zugriff auf seinen Laptop. Es wurde ein niedriger vierstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht. Daraufhin erkannte der Mann, dass es sich um einen Betrug handelte und erstattete Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell