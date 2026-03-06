PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Unfall mit E-Scooter

Erkelenz (ots)

Eine 38-jährige Erkelenzerin fuhr am Freitag, 27. Februar, gegen 16.50 Uhr, mit ihrem Pkw auf das Schulgelände des Cusanus Gymnasiums. Als sie auf den Schulhof fuhr, fuhr ein Junge auf einem schwarzen E-Scooter in die Fahrerseite ihres Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte er auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Er gab an, unverletzt zu sein und entfernte sich daraufhin. Die Erkelenzerin bemerkte im Anschluss einen Sachschaden im Bereich des Außenspiegels. Der Junge war zirca zwölf bis 14 Jahre alt, zwischen 155 und 165 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

