POL-HS: Fahrzeugaufbruch
Übach-Palenberg (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch, 4. März, durch das Einschlagen der Seitenscheibe in einen Pkw ein, der am Fahrbahnrand der Thornstraße parkte. Aus dem Innenraum wurden unter anderem eine Schultasche, ein Taschenrechner sowie ein Teppich entwendet.
