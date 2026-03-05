POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Heinsberg (ots) - Abermals wurde eine Seniorin aus dem Kreis Heinsberg mittels eines sogenannten "Schockanrufs" betrogen. Sie erhielt am 3. März (Dienstag), gegen 13 Uhr, den Anruf einer unbekannten Person, die ihr mitteilte, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem Personen verletzt wurden. Jetzt sitze er in Untersuchungshaft und sie müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe entrichten. Da sie dies nicht ...

