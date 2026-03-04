Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug mittels Schockanruf

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Abermals wurde eine Seniorin aus dem Kreis Heinsberg mittels eines sogenannten "Schockanrufs" betrogen. Sie erhielt am 3. März (Dienstag), gegen 13 Uhr, den Anruf einer unbekannten Person, die ihr mitteilte, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem Personen verletzt wurden. Jetzt sitze er in Untersuchungshaft und sie müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe entrichten. Da sie dies nicht leisten konnte, wurde vereinbart, dass sie einen mittleren dreistelligen Geldbetrag sowie Schmuck an einen Abholer übergeben solle. Der unbekannte Mann erschien auch an der Tür der alten Dame an der Liecker Straße und nahm Geld und Schmuck entgegen. Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er wirkte südländisch, hatte dunkle Haare, die er etwas länger trug. Zu seiner Bekleidung konnte die Seniorin keine Angaben machen. Wer hat den beschriebenen Mann am Mittag/Nachmittag des 3. März (Dienstag) an der Liecker Straße gesehen und kann Angaben zu seiner Identität bzw. zu einem eventuell genutzten Fahrzeug machen? Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

