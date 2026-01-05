PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Sachbeschädigungen durch Feuer

Nastätten (ots)

Am 29.12.2025 sowie am 31.12.2025 kam es im Stadtgebiet Nastätten zu Sachbeschädigungen durch Feuer. Während am 29.12.2025 gegen 15:50 Uhr der Brand eines Baumstumpfes am Bucher Pfad festgestellt wurde, kam es am 31.12.2025 gegen 21:50 Uhr zu einem teilweisen Brand einer Thuja-Hecke im Bereich Gartenfeld. Beide Brände löschte die Feuerwehr Nastätten schnell. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Zeugen, die diesbezüglich Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06771/93270 bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 09:47

    POL-PDMT: Vollbrand eines Einfamilienhauses

    Dreikirchen (ots) - In der Ringstraße in Dreikirchen steht ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Die Löscharbeiten befinden sich in vollem Gange. Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Montabaur Telefon: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 09:55

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

    Aull (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01. zum 02. Januar) ereignete sich gegen 00.30 Uhr auf der L 318 zwischen Hambach und Aull ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Opel Astra fuhr aus Richtung Hambach kommend in Richtung Aull. Zu Beginn einer Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte Frontal mit der Leitplanke und kam anschließend in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 15:49

    POL-PDMT: PI Bad Ems zieht positive Bilanz über Jahreswechsel

    Bad Ems (ots) - Im Verlauf der Nacht vom 31.12.2025 auf den 01.01.2026 kam es im hiesigen Dienstgebiet nur vereinzelt zu Einsätzen, die für diese Silvesternacht im Vorfeld erwartet wurden. Dennoch wurden die Polizeikräfte durch eine Vielzahl an Verkehrsvorgängen über die gesamten Nachtstunden beschäftigt. Hervorzuheben sind hiervon folgende Ereignisse: Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren