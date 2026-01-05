Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Sachbeschädigungen durch Feuer

Nastätten (ots)

Am 29.12.2025 sowie am 31.12.2025 kam es im Stadtgebiet Nastätten zu Sachbeschädigungen durch Feuer. Während am 29.12.2025 gegen 15:50 Uhr der Brand eines Baumstumpfes am Bucher Pfad festgestellt wurde, kam es am 31.12.2025 gegen 21:50 Uhr zu einem teilweisen Brand einer Thuja-Hecke im Bereich Gartenfeld. Beide Brände löschte die Feuerwehr Nastätten schnell. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden. Zeugen, die diesbezüglich Feststellungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06771/93270 bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen zu melden.

