Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kollision mit dem Gegenverkehr

Erkelenz-Matzerath (ots)

Am Dienstag (3. März) ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 29 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige Frau aus Jülich befuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz die K 29 in Richtung Schwanenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einem Kurvenbereich auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr, so dass es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 68-jährigen Mannes aus Düren kam. Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligten nach ersten Angaben leicht verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

