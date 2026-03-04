PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg-Rödgen (ots)

Aus einem Pkw, der in einer Hauseinfahrt an der Sankt-Ludwig-Straße parkte, wurden ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten entwendet. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 3. März, gegen 12 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Brand eines Hauses

    Gangelt-Hastenrath (ots) - In der Küche eines Hauses an der Endener Straße brach am 3. März (Dienstag) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Betrug mittels Schockanruf / Zeugensuche

    Heinsberg (ots) - Abermals wurde eine Seniorin aus dem Kreis Heinsberg mittels eines sogenannten "Schockanrufs" betrogen. Sie erhielt am 3. März (Dienstag), gegen 13 Uhr, den Anruf einer unbekannten Person, die ihr mitteilte, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem Personen verletzt wurden. Jetzt sitze er in Untersuchungshaft und sie müsse eine Kaution in fünfstelliger Höhe entrichten. Da sie dies nicht ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Kollision mit dem Gegenverkehr

    Erkelenz-Matzerath (ots) - Am Dienstag (3. März) ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße 29 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 31-jährige Frau aus Jülich befuhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz die K 29 in Richtung Schwanenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in einem Kurvenbereich auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr, so dass es zum Frontalzusammenstoß mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren