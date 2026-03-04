POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Wegberg-Rödgen (ots)
Aus einem Pkw, der in einer Hauseinfahrt an der Sankt-Ludwig-Straße parkte, wurden ein Mobiltelefon und eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten entwendet. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 3. März, gegen 12 Uhr.
