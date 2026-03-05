Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter videografiert

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Am Mittwoch, 4. März, öffnete eine bislang unbekannte Person gegen 2.55 Uhr, den Kofferraum eines Fahrzeugs, welches am Fahrbahnrand des Kastanienwegs parkte. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tat wurde videografiert. Beim Täter handelte es sich um einen etwa 179 bis 180 Zentimeter großen Mann, der etwa 30 Jahre alt war und mit einer dunklen Arbeitshose mit Reflektoren bekleidet war. Zudem führte er einen Rucksack mit sich und war mit einem Fahrrad unterwegs. Wer hat den beschriebenen Mann beobachtet oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Tipps der Polizei zum Thema Fahrzeugaufbruch:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug offen liegen, sogar der Euro für den Einkaufswagen kann einen Tatanreiz darstellen. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in eine verschlossene Garage oder an einer hell beleuchteten Stelle ab. - Vergewissern Sie sich händisch nochmal, dass der Wagen tatsächlich verschlossen ist.

