POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen
Hückelhoven (ots)
Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, drangen bislang unbekannte Täter in einen Pkw ein, der an der Roermonder Straße parkte. Aus dem Innenraum entwendeten sie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, eine Sportjacke und eine Brille.
