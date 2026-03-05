POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Gangelt-Hastenrath (ots) - In der Küche eines Hauses an der Endener Straße brach am 3. März (Dienstag) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

