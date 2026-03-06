Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Auto-Kauf

Geilenkirchen (ots)

Ein Geilenkirchener inserierte seinen Pkw auf einer Online Verkaufsplattform. Daraufhin meldete sich ein potentieller Käufer und gab an, das Fahrzeug ungesehen kaufen zu wollen. Als Grund für die fehlende Besichtigung wurde eine körperliche Einschränkung angegeben. Der Unbekannte behauptete, den Kaufpreis sowie Transportkosten per Überweisung gesendet zu haben und schickte dazu per Mail Dokumente, die den Anschein erweckten, dass das Geld bei der Bank hinterlegt worden sei und freigeschaltet würde, wenn der Verkäufer eine Gebühr zahlt. Diese sollte per Überweisung auf ein ausländisches Konto erfolgen. Der Verkäufer erkannte den Betrugsversuch, überwies kein Geld und erstattete stattdessen Anzeige.

