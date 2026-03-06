PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Auto-Kauf

Geilenkirchen (ots)

Ein Geilenkirchener inserierte seinen Pkw auf einer Online Verkaufsplattform. Daraufhin meldete sich ein potentieller Käufer und gab an, das Fahrzeug ungesehen kaufen zu wollen. Als Grund für die fehlende Besichtigung wurde eine körperliche Einschränkung angegeben. Der Unbekannte behauptete, den Kaufpreis sowie Transportkosten per Überweisung gesendet zu haben und schickte dazu per Mail Dokumente, die den Anschein erweckten, dass das Geld bei der Bank hinterlegt worden sei und freigeschaltet würde, wenn der Verkäufer eine Gebühr zahlt. Diese sollte per Überweisung auf ein ausländisches Konto erfolgen. Der Verkäufer erkannte den Betrugsversuch, überwies kein Geld und erstattete stattdessen Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Wegberg-Tüschenbroich (ots) - Auf der Landstraße 364, an der Einmündung zur Straße In Tüschenbroich, ereignete sich am Donnerstag, 5. März, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Wegberg befuhr die L 364 und beabsichtigte ein vorausfahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug zu überholen. Beim Überholvorgang kollidierte sie frontal mit dem Pkw einer 36-jährigen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach Unfall mit E-Scooter

    Erkelenz (ots) - Eine 38-jährige Erkelenzerin fuhr am Freitag, 27. Februar, gegen 16.50 Uhr, mit ihrem Pkw auf das Schulgelände des Cusanus Gymnasiums. Als sie auf den Schulhof fuhr, fuhr ein Junge auf einem schwarzen E-Scooter in die Fahrerseite ihres Pkw. Durch den Zusammenstoß stürzte er auf die Motorhaube und anschließend zu Boden. Er gab an, unverletzt zu sein und entfernte sich daraufhin. Die Erkelenzerin ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:00

    POL-HS: Täter videografiert

    Hückelhoven-Kleingladbach (ots) - Am Mittwoch, 4. März, öffnete eine bislang unbekannte Person gegen 2.55 Uhr, den Kofferraum eines Fahrzeugs, welches am Fahrbahnrand des Kastanienwegs parkte. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tat wurde videografiert. Beim Täter handelte es sich um einen etwa 179 bis 180 Zentimeter großen Mann, der etwa 30 Jahre alt war und mit einer dunklen Arbeitshose mit Reflektoren bekleidet war. Zudem führte er einen Rucksack ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren