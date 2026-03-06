Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wegberg-Tüschenbroich (ots)

Auf der Landstraße 364, an der Einmündung zur Straße In Tüschenbroich, ereignete sich am Donnerstag, 5. März, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Wegberg befuhr die L 364 und beabsichtigte ein vorausfahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug zu überholen. Beim Überholvorgang kollidierte sie frontal mit dem Pkw einer 36-jährigen Frau aus Wegberg, die von der Straße In Tüschenbroich auf die L 364 abgebogen war. Durch den Zusammenstoß wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Die 73-Jährige zog sich nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Beide wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Die L 364 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

