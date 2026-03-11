PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MG: Motorrad entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstagmorgen, 11. März, hat ein Mann wegen des Diebstahls seines Motorrads Anzeige bei der Polizei erstattet. Am Vorabend hatte er gegen 20 Uhr das Fahrzeug in einem Hinterhof an der Odenkirchener Straße verschlossen abgestellt. Am Morgen bemerkte der Anzeigenerstatter gegen 9 Uhr den Verlust.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein Motorrad der Marke BMW, Modell G 650, mit dem Kennzeichen MG-WX79.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

