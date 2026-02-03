PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzte Frau nach Sturz in Linienbus Linienbus - Zeugen/Geschädigte gesucht

Speyer (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag, den 27.01.2026, kurz nach 13:00 Uhr ein Unfall, bei dem eine 71-Jährige in einem Bus der Linie 566 zu Fall kam, als der Busfahrer in der Oberen Langgasse bremste. Durch das Abbremsen seien Schüler-/innen auf die Seniorin gefallen, wodurch sich diese Verletzungen zuzog. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun betreffende Schüler/-innen bzw. andere Fahrgäste, die den Vorfall letzten Dienstag im Linienbus beobachtet haben oder sich ebenfalls Verletzungen zugezogen haben. Die Zeugen und/oder Geschädigten werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

