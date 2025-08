Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: Der Zoll beim Saarspektakel in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Auch in diesem Jahr präsentiert sich der Zoll vom 08. bis 10. August beim Saarspektakel in Saarbrücken. Von A wie Artenschutz bis Z wie Zollfahndung - wir informieren über unser facettenreiches Aufgabengebiet und die Kolleginnen und Kollegen geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Dazu erwarten die Besucher ausgestellte Exponate aus den Bereichen Artenschutz, Produktpiraterie und verschiedene Arzneimittel, die beim Schmuggelversuch am Flughafen oder in den Paketzentren eingezogen wurden. An unserem Scan-Van können sich Groß und Klein ihre Handtaschen und Rucksäcke durchleuchten lassen. Ein weiteres Highlight ist der VW-Bus T1 aus dem Jahr 1961. Für das Saarspektakel reisen die Kollegen des Hamburger Zollmuseums mit dem ehemaligen Dienstfahrzeug an. Der Zoll bietet breite Karrieremöglichkeiten für alle, egal ob frisch von der Schule oder bereits mit beruflicher Vorerfahrung. An unserem Stand informieren wir daher auch über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim ZOLL. Zu finden sind wir im Blaulichtbereich, neben unseren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell