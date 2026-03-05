Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei entdeckt Hundewelpen am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 4. März 2026 um 10:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 24jährigen ungarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain.

Bei der Nachschau in seinem Fahrzeug konnten 2 Hundewelpen festgestellt werden. Die Welpen waren in Boxen aufgeteilt aber nicht sicher verstaut.

Der Mann konnte einen europäischen Heimtierausweis vorlegen. Recherchen ergaben das die Welpen zu jung sind um alle Impfungen zu besitzen und reisefähig zu sein.

Das Veterinäramt wurde verständigt und eine Amtstierärztin hat die Welpen in ein naheliegendes Tierheim gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell