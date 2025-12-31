Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gewalttätiger Übergriff in Wohnung in Weidenau -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am späten Montagabend (30. Dezember) gegen 22:45 Uhr ist es in einer Wohnung an der Weidenauer Straße zu einem gewalttätigen Übergriff auf mehrere Personen gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielten sich drei Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren in der Wohnung auf, als es an der Tür klingelte. Der 30-jährige Wohnungsinhaber öffnete die Tür und wurde unmittelbar von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen. Dabei wurde gewalt-sam auf ihn eingewirkt. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich.

Während des Geschehens wurden die beiden weiteren anwesenden Männer von einem Täter bedroht und an einem Einschreiten gehindert. Ein 26-Jähriger zog sich dabei eine Schnittverletzung am Unterarm zu und wurde leicht verletzt. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Kurz nach der Tat soll ein nicht näher bekannter Pkw mit hoher Geschwindigkeit aus dem näheren Umfeld des Tatortes über die HTS-Anschlussstelle Sieghütte in Fahrtrichtung Kreuztal gefahren sein. Ob der Wagen im Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch nicht gesichert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Insbesondere sind die Identifizierungen der Täter sowie die Motivlage des Übergriffs sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern nimmt die Polizei Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell