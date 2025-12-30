PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in metallverarbeitende Firma - Täter brachen offenbar Tat ab -#polsiwi

Bad Berleburg - Weidenhausen (ots)

Vermutlich in der Nacht zum 22. Dezember hat ein Einbruch in eine Metallrohrzieherei im Bad Berleburger Ortsteil Weidenhausen stattgefunden.

Aufgefallen war letztlich die Tat erst am gestrigen Montag (29. Dezember). Einem Firmenangehörigen fiel ein gewaltsam geöffnetes Fenster an der Gebäuderückseite auf. Außerdem hatten die Einbrecher zahlreiche Messingrollen hinter der Firma offenbar zum Abtransport bereitgelegt. Als Fluchtweg hatten die Täter zudem die Umzäunung an einer Stelle durchtrennt. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter bei dem Einbruch gestört worden sein, so dass sie ohne Beute flüchteten. Tatzeit dürfte in der Nacht zum 22. Dezember gegen kurz nach 02:00 gewesen sein.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden. Von Interesse sind insbesondere verdächtige Fahrzeuge, die um den Tatzeitraum unterwegs waren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 11:19

    POL-SI: Täter zwei Mal erfolgreich bei Diebstahl aus Pkw -#polsiwi

    Kreuztal-Ferndorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntag auf Montag (29. Dezember) sind zwei Mal im Raum Ferndorf unter anderem Geldbörsen aus geparkten Autos entwendet worden. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag gelangte ein unbekannter Täter in einen unverschlossen abgestellten VW Passat im Bereich der Marburger Straße. Im Fahrzeug befand sich eine Geldbörse. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:53

    POL-SI: Eindringling klaut Mischpult aus Kirche -#polsiwi

    Wilnsdorf-Wilgersdorf (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage ist es zu einem Diebstahl aus der evangelischen Kirche in Wilgersdorf in der Straße Dornhecke gekommen. Der Täter hatte es offenbar auf ein Mischpult abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen männlichen Täter handeln, der sich am Donnerstagmorgen (25. Dezember) unbefugt Zutritt über die Nebeneingangstür der Kirche verschafft hatte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren