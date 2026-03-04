Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Erneut Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 3. März 2026 um 15:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen bulgarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain.

Bei dem 30jährigen Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden wegen einem Verstoßes gegen das Waffengesetz offen. Die geforderte Geldstrafe von über 1000 EUR konnte der Mann aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Um 16:15 Uhr wurde ebenfalls ein Bulgare kontrolliert, hier ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Gießen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Eine Geldstrafe von über 1300 EUR musste hier noch bezahlt werden. Der 40 Jahre alte Mann konnte das Geld aufbringen und weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell