Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 26. Februar 2026 um 11:15 Uhr wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Bei dem 30jährigen Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen Steuerhinterziehung offen. Der Ukrainer konnte die geforderte Geldstrafe von über 880 Euro aufbringen und seine Reise fortsetzen.

Auch heute morgen um 07:50 Uhr wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Bei einem 49jährigen Ukrainer war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Urkundenfälschung offen. Hier wurde eine Geldstrafe von über 4800 Euro gefordert. Bekannte haben das Geld für den Mann eingezahlt, er konnte seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

