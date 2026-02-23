Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 35-Jähriger nach Einreise in JVA eingeliefert

Reitzenhain (ots)

Aufgrund einer offenen Geldstrafe von über 5000 Euro wurde ein 35-Jähriger heute Nacht in die JVA eingeliefert.

Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Reitzenhain bei der Überprüfung der Personalien des 35-jährigen slowakischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München fest. Er war wegen Straßenverkehrsgefährdung zu einer Geldstrafe von insgesamt 5059,63 Euro verurteilt worden.

Da er die offene Geldsumme nicht aufbringen konnte, muss er nun seine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen in der JVA antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell