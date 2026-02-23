Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Türkischer Staatsangehöriger erneut am Hauptbahnhof auffällig

Chemnitz (ots)

Ein 36-jähriger türkischer Staatsangehöriger, welcher bereits am 19.02.2026 am Chemnitzer Hauptbahnhof eine Zugbegleiterin bedrohte und einen Beamten der Bundespolizei verletzte, war am Folgetag erneut auffällig.

Am 20.02.2026 gegen 17:30 Uhr informierte eine Zugbegleiterin das Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof telefonisch, dass eine männliche Person am Bahnsteig 5 aggressiv auf sie zugekommen sei und sie zurückgedrängt habe. Zudem habe er ihr unvermittelt ins Gesicht gespuckt und sei nun in Richtung Stadtgebiet geflüchtet. Einer ihrer Kol-legen hätte die Verfolgung aufgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei begaben sich unmittelbar auf den Weg und stellten den Beschuldigten sowie den Zeugen in einer körperlichen Auseinandersetzung in der Georgstraße fest. Der Beschuldigte wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Zur weiteren Bearbeitung erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle. Der Zeuge blieb unverletzt. Die Beamten erkannten, dass es sich bei dem Beschuldigten, um den bereits am Vortag auffälligen 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen handelt.

Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung aufgenommen.

Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde der Beschuldigte gegen 20:00 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell