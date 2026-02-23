PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Türkischer Staatsangehöriger erneut am Hauptbahnhof auffällig

Chemnitz (ots)

Ein 36-jähriger türkischer Staatsangehöriger, welcher bereits am 19.02.2026 am Chemnitzer Hauptbahnhof eine Zugbegleiterin bedrohte und einen Beamten der Bundespolizei verletzte, war am Folgetag erneut auffällig.

Am 20.02.2026 gegen 17:30 Uhr informierte eine Zugbegleiterin das Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof telefonisch, dass eine männliche Person am Bahnsteig 5 aggressiv auf sie zugekommen sei und sie zurückgedrängt habe. Zudem habe er ihr unvermittelt ins Gesicht gespuckt und sei nun in Richtung Stadtgebiet geflüchtet. Einer ihrer Kol-legen hätte die Verfolgung aufgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei begaben sich unmittelbar auf den Weg und stellten den Beschuldigten sowie den Zeugen in einer körperlichen Auseinandersetzung in der Georgstraße fest. Der Beschuldigte wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Zur weiteren Bearbeitung erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle. Der Zeuge blieb unverletzt. Die Beamten erkannten, dass es sich bei dem Beschuldigten, um den bereits am Vortag auffälligen 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen handelt.

Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung aufgenommen.

Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Bereitschaftsstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde der Beschuldigte gegen 20:00 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 108 oder 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
  • 23.02.2026 – 08:34

    BPOLI C: 46-Jähriger Deutscher am Hauptbahnhof festgenommen

    Chemmnitz (ots) - Am 22.02.2026 gegen 22:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 46-jähriger Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten mehrere Einträge u.a. wegen Handel mit Betäubungsmitteln fest. Zudem lag gegen ihn ein Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichts Nördlingen, ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, vor, da er ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:32

    BPOLI C: 35-Jähriger nach Einreise in JVA eingeliefert

    Reitzenhain (ots) - Aufgrund einer offenen Geldstrafe von über 5000 Euro wurde ein 35-Jähriger heute Nacht in die JVA eingeliefert. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Reitzenhain bei der Überprüfung der Personalien des 35-jährigen slowakischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft München fest. Er war wegen Straßenverkehrsgefährdung ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:56

    BPOLI C: Einreisekontrolle endet in der JVA

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag um 17:35 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen den 29jährigen Rumäne lag ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen besonders schweren Fall des ...

    mehr
