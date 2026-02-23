Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 46-Jähriger Deutscher am Hauptbahnhof festgenommen

Chemmnitz (ots)

Am 22.02.2026 gegen 22:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 46-jähriger Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten mehrere Einträge u.a. wegen Handel mit Betäubungsmitteln fest. Zudem lag gegen ihn ein Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichts Nördlingen, ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, vor, da er einer Verhandlung unentschuldigt fernblieb.

Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde der 46-Jährige zum Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Bei der Nachschau in seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten ein Cliptütchen mit weißer kristalliner Substanz und weitere Drogenutensilien.

Er wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Zudem erhielt er erneut eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell