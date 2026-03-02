Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt Moldauer ohne gültige Dokumente

Hohendorf/ Marienberg (ots)

Am 1. März 2026 um 15:15 Uhr wurde ein Kleinbus mit moldauischen Kennzeichen in der Ortslage Hohndorf auf der B 174 von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert.

Insgesamt befanden sich 7 Personen in dem Kleinbus, davon konnten 5 Personen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland vorlegen.

Die Frauen und Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht.

Eine freiwillige Ausreise über den Luftweg nach Chisinau ist für heute geplant.

Der 35jährige Fahrer wurde wegen Einschleusen von Ausländern beanzeigt und auf freien Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell