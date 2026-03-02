PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei stellt Moldauer ohne gültige Dokumente

Hohendorf/ Marienberg (ots)

Am 1. März 2026 um 15:15 Uhr wurde ein Kleinbus mit moldauischen Kennzeichen in der Ortslage Hohndorf auf der B 174 von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert.

Insgesamt befanden sich 7 Personen in dem Kleinbus, davon konnten 5 Personen keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland vorlegen.

Die Frauen und Männer im Alter von 23 bis 42 Jahren wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht.

Eine freiwillige Ausreise über den Luftweg nach Chisinau ist für heute geplant.

Der 35jährige Fahrer wurde wegen Einschleusen von Ausländern beanzeigt und auf freien Fuß belassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:56

    BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 26. Februar 2026 um 11:15 Uhr wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Bei dem 30jährigen Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Cottbus wegen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:35

    BPOLI C: Türkischer Staatsangehöriger erneut am Hauptbahnhof auffällig

    Chemnitz (ots) - Ein 36-jähriger türkischer Staatsangehöriger, welcher bereits am 19.02.2026 am Chemnitzer Hauptbahnhof eine Zugbegleiterin bedrohte und einen Beamten der Bundespolizei verletzte, war am Folgetag erneut auffällig. Am 20.02.2026 gegen 17:30 Uhr informierte eine Zugbegleiterin das Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof telefonisch, dass eine ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:34

    BPOLI C: 46-Jähriger Deutscher am Hauptbahnhof festgenommen

    Chemmnitz (ots) - Am 22.02.2026 gegen 22:15 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 46-jähriger Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten mehrere Einträge u.a. wegen Handel mit Betäubungsmitteln fest. Zudem lag gegen ihn ein Sitzungshaftbefehl des Amtsgerichts Nördlingen, ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, vor, da er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren