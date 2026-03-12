PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt in Nettetal-Schaag

Viersen / Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 11. März, kam es in Nettetal-Schaag zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem eine 33-Jährige eine Stichverletzung erlitten hat.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine 27-Jährige. Beide Frauen sind rumänische Staatsangehörige und waren zum Tatzeitpunkt als Erntehelferinnen nahe eines Feldes tätig. Dem körperlichen Angriff ging Zeugenangaben nach eine verbale Auseinandersetzung voraus.

Rettungskräfte flogen die Verletzte mittels Hubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr konnte zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden. Polizisten nahmen die Tatverdächtige noch vor Ort vorläufig fest.

Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat die Ermittlungen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Krefeld übernommen und eine Mordkommission eingerichtet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

