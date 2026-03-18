POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen.
Lippe (ots)
In der Memelstraße sind am Montag (16.03.2026) zwischen 8 und 13 Uhr bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Über ein gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten sie ins Haus, welches sie nach Diebesgut durchsuchten. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
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