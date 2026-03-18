POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Schmuck und Bargeld bei Einbruch gestohlen.

Lippe (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Brandenburger Straße war am Dienstag (17.03.2026) zwischen 7 und 20.20 Uhr das Ziel von Einbrechern. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie eine Terrassentür auf, um in das Haus einzudringen. Sie durchwühlten einige Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten diverse Schmuckstücke. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen unter der Rufnummer (05231) 6090 um ...

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