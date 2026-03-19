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Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. 13-jährige E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall mit Kind.

Lippe (ots)

Im Bereich des Kreisverkehrs Hauptstraße/Heeper Straße/Berliner Straße kam es am Mittwochnachmittag (18.03.2026) gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge E-Scooter-Fahrerin mit einem Jungen zusammenstieß und anschließend flüchtete - vom Alter her hätte sie noch gar keinen E-Scooter fahren dürfen.

Der 5-Jährige überquerte auf dem Fußgängerüberweg gemeinsam mit seiner Mutter die Fahrbahn der Berliner Straße in Richtung Asemissen. Dort kam ihnen ein E-Scooter entgegen, auf dem sich zwei Mädchen befunden haben sollen. Die Fahrerin touchierte den Jungen aus Leopoldshöhe, wodurch dieser stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Zunächst stoppte die E-Scooter-Fahrerin, um sich nach dem Zustand des Kindes zu erkundigen. Kurz darauf fuhr sie jedoch einfach weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Eine aufmerksame Zeugin fotografierte das Kennzeichen des E-Scooters, so dass die Polizei die 13-jährige Unfallfahrerin aus Leopoldshöhe anschließend ermitteln und zu Hause aufsuchen konnte. Da das Fahren mit einem E-Scooter erst ab 14 Jahren erlaubt ist und auch das Mitfahren von weiteren Personen verboten ist, wurde ihr eine weitere Fahrt mit dem Fahrzeug ausdrücklich untersagt. Auch ihre Erziehungsberechtigten wurden darauf hingewiesen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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