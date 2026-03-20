Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Junge Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Rintelner Straße (B 238) ereignete sich am Donnerstagabend (19.03.2026) gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen erlitt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Fiat Punto in Richtung Bruchweg, als unvermittelt eine junge Fußgängerin die Straße überquerte. Der Kalletaler übersah die 18-Jährige augenscheinlich aufgrund der Dunkelheit und dunkler Bekleidung, konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und kollidierte mit ihr. Durch den Zusammenstoß wurde die junge Frau auf den angrenzenden Fußgängerweg geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte aus dem Kalletal ins Klinikum. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

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